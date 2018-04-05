Транзит газа из России через Украину сократился на 13%

Транзит российского газа через Украину в первые три месяца 2018 года сократился по сравнению с прошлогодними показателями на 13%.

«По результатам первого квартала 2018 года объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны составляют 20,1 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 3,1 млрд кубометров или на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, но уже в марте 2018 было зафиксировано увеличение транзита на 21%», – сообщается на сайте «Укртрансгаза».

В компании также утверждают, что транзит газа в Европу обеспечивается вопреки «систематическому несоблюдению российской стороной давления во входных точках украинской ГТС» и «провокационным действиям со стороны Газпрома в начале марта».

Напомним, в январе Киев нашел объяснение сокращению транзита российского газа через Украину.