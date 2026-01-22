Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.2 комментария
Уиткофф допустил создание беспошлинной зоны на Украине
Спецпосланник Трампа Уиткофф допустил создание беспошлинной зоны на Украине
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что создание на Украине беспошлинной зоны способно в будущем поддержать экономику страны.
Создание беспошлинной зоны на Украине могло бы способствовать росту экономики страны, считает специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, передает ТАСС.
Он рассказал, что обсуждал с коллегами перспективы развития украинской экономики, включая рынки капитала и занятость, отметив, что идея беспошлинной зоны может серьезно повлиять на ситуацию и способствовать массовому перемещению промышленных предприятий в этот регион.
По данным агентства Bloomberg, Владимир Зеленский ведет переговоры о возможном соглашении о свободной торговле с США, которое предусматривает нулевые пошлины для некоторых промышленных регионов страны. Зеленский в интервью агентству отметил, что такое соглашение станет частью мер по восстановлению страны после вооружённого конфликта, обеспечит Украине значительные преимущества по сравнению с соседями и привлечет инвестиции и новые предприятия.
Стивен Уиткофф также сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Киев, но не стал раскрывать подробности будущей поездки.
Глава американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.
В Кремле сообщили, что переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером пройдут в Москве поздно вечером.