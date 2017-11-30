Киев нашел объяснение сокращению транзита российского газа через Украину‍

Газпром с начала года сократил транзит газа через Украину в европейские страны на 25%, в Киеве это связали со снижением потребления голубого топлива и использованием обходного маршрута для его транспортировки.

«Если сравнивать 1 и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки», – заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, сообщает «Ридус».

По его словам, такое сокращение объясняется тем, что Газпром направляет газ в страны Европы по газопроводу «Северный поток», а сами европейцы снизили потребление топлива в связи с теплой погодой, передает УНИАН.

Вместе с тем с начала отопительного сезона (с 24 октября) по 20 января Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 3,5 млрд кубометров – на 20,7%, до 13,45 млрд кубометров.

17 января глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что с 2018 года компания возобновит закупку российского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.