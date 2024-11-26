Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».5 комментариев
Госдума приняла закон о штрафах за утечку данных
Госдума одобрила штрафы за нарушение работы с персональными данными
Госдума утвердила законопроект, вводящий штрафы за нарушение работы с персональными данными, а также поправку, предусматривающую наказание за незаконное использование данных детей.
На пленарном заседании Госдума приняла законопроект, который введет штрафы за нарушение законодательства в области персональных данных, передает ТАСС.
Документ был внесен в декабре 2023 года и принят в первом чтении в январе 2024 года. Законопроект дополняет статью 13.11 КоАП РФ новыми частями, касающимися нарушений в работе с персональными данными.
Одновременно была принята поправка, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы за незаконное использование, передачу, сбор или хранение данных несовершеннолетних. Поправка стала частью законопроекта, который вводит уголовную ответственность за создание и функционирование сайтов для незаконного оборота персональных данных.
В Уголовный кодекс РФ также добавлена ст. 272.1, касающаяся незаконного использования и передачи данных, а также работы с информационными ресурсами, предназначенными для их незаконного хранения.
Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже находятся в интернете и доступны в даркнете, где их могут использовать для атак.
Напомним, ВТБ сообщил о новой схеме мошенников, которая использует социальную инженерию для получения доступа к аккаунтам граждан на госпорталах, путем звонков с поддельными претензиями и запросом кода для восстановления доступа. «Почта России» также предупредила клиентов о возможных попытках мошенничества с использованием SMS-кодов.