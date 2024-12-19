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    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    11 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 14:50 • Новости дня

    Путин рассказал о развитии скоростного интернета в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность скоростного интернета для удаленной работы и образования в России, особенно в отдаленных регионах, таких как Чукотка.

    Путин в ходе прямой линии рассказал о планах развития скоростного интернета в России. В ходе выступления он отметил, что программа развития интернета и связи уже действует, и ей уделяется особое внимание, особенно в части спутниковой группировки для организации связи.

    «Здесь много говорить не стоит, потому что у нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи. В этой связи развития спутниковой группировки и так далее. Особенно это касается спутниковой группировки, связанной с организацией связи. Все это, безусловно, будет делаться», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что работа по этому направлению будет идти по плану, и для реализации программы уже выделены соответствующие ресурсы. Он выразил надежду, что жители отдаленных регионов, таких как Чукотка, смогут в полной мере использовать современные технологии для удаленной работы и обучения.

    Путин отметил, что для России, как большой страны, доступ к скоростному интернету имеет принципиальное значение, особенно в условиях растущей потребности в дистанционной работе и образовании. Президент заверил, что планы будут выполнены без сбоев, и никаких сомнений в этом нет.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, а Россия ударит по нему «Орешником».

    «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. <...> Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – цитирует ТАСС президента.

    «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты («Орешник»)», – приводит РИА «Новости» слова Путина о возможностях нового ракетного комплекса.

    Ранее посол в Британии Андрей Келин заявил, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной, подчеркнув, что украинская сторона ранее отказалась от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

    Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.

    Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.

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    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

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    19 декабря 2024, 03:10 • Новости дня
    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек

    Губернатор Мурманской области сообщил об увеличении числа погибших в аварии поездов до двух человек

    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    После столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском число жертв возросло до двух человек, после того как один из пассажиров скончался в больнице.

    Стало известно о втором погибшем в результате столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском, пишет ТАСС. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что один из пассажиров, ранее доставленный в больницу, скончался. Таким образом, общее число жертв аварии достигло двух человек.

    «За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», – сказал Чибис в видеообращении.

    Большинство пассажиров, которые не пострадали в аварии, продолжили свой путь в Петербург на другом поезде. Те, кто находился в пункте временного размещения, отправлены по домам на специальном транспорте, организованном властями Мурманской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, в результате чего погибла женщина и 27 человек получили ранения, включая пятерых детей. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании этого крушения, в котором пострадали семнадцать человек. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе за то, что они оставили локомотив без присмотра.

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    19 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выразил готовность начать переговоры по ситуации на Украине, подчеркнув, что они могут проходить без предварительных условий, однако на основе стамбульских договоренностей и текущих реалий.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, однако основой диалога должны стать стамбульские договоренности и текущие реалии, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вся украинская власть не имеет легитимности, так как многие органы формируются президентом, который утратил свою легитимность.

    «Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти – это представительный орган власти – совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине «все сказано», поэтому нет смысла повторяться.

    «Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются сегодня», – резюмировал российский лидер.


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    19 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина

    Кремль: Обращения к прямой линии Путина по СВО будут тщательно анализироваться

    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что обращения граждан к прямой линии с Путиным, касающиеся спецоперации и поддержки бойцов, будут подвергнуты тщательному анализу, передает РИА «Новости».

    Песков заверил, что основное внимание будет уделено вопросам хода СВО, обеспечению фронта и поддержке героев, участвующих в операции, а также их семей.

    Он также отметил, что на данный момент уже поступило более 1,8 млн обращений и вопросов к прямой линии. Песков подчеркнул, что анализ будет проведен с учетом всех подтем, таких как работа с инвалидами и помощь в трудоустройстве.

    Пресс-секретарь также отметил, что граждан больше всего интересует именно спецоперация и связанные с ней темы. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент регулярно проводит эти мероприятия с 2001 года, предоставляя гражданам и журналистам возможность задать вопросы напрямую. В 2023 году такие мероприятия получили название «Итоги года с Владимиром Путиным», отражая их комбинированный характер и широкую тематику обсуждаемых вопросов.

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    19 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    В Мурманской области сообщили данные о пострадавших при аварии поездов

    Мурманский губернатор Чибис сообщил данные о пострадавших при столкновении поездов

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, который в Мурманской области столкнулся с грузовым составом. В результате происшествия погибла женщина, а 27 человек получили ранения, из которых пять – дети.

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил данные пассажиров, пострадавших в ходе столкновения поезда Мурманск – Петербург с грузовым составом. Раненые были размещены в больницах Полярные Зори, Апатитско-Кировская и Кандалакшская ЦРБ.

    «Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», – указал Чибис.

    Причиной аварии, по предварительным данным, могла стать неисправность грузового состава. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    Заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев уточнил, что общее число пострадавших возросло до 27 человек, включая 22 взрослых и 5 детей,  сообщает ТАСС. Из них 17 были госпитализированы с помощью скорой помощи. Панычев также опроверг слухи об ампутации конечности у одного из пострадавших, подчеркивая, что подобного случая не было.

    Для пассажиров поезда, в котором находились 326 человек, были оборудованы пункты временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании крушения поездов в Мурманской области. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии с пассажирским поездом, так как они оставили локомотив без присмотра. РЖД выплатят 2,2 млн рублей семье погибшей и по 1 млн госпитализированным  пассажирам, а тем, кто обратился за медпомощью на месте – 500 тыс. рублей.

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    19 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен в России

    Владимир Путин объяснил рост цен тем, что предложение не успевает за спросом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объяснил рост цен недоработкой правительства, тем, что предложение не успевает за спросом, а также влиянием санкций.

    Путин заявил, что в некоторых регионах страны наблюдается рост цен на масло, и правительство планирует принять меры для стабилизации ситуации. Путин объяснил, что увеличение цен связано с тем, что предложение не успевает за спросом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране вызван как влиянием санкций, так и недоработками властей, передает ТАСС.

    «Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику. Но есть и субъективные [факторы], есть и недоработки наши», – заявил Путин.

    Он отметил, что потребление мяса в России возросло вдвое и составляет около 80 кг на человека, в то время как среднемировой показатель около 42 кг.

    «У нас каждый год увеличивается производство молока, увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33-34% в некоторых регионах, примерно так, может где-то и больше. У нас потребление мяса в год примерно 80 кг на человека, а в мире 42 кг примерно. Это усредненные показатели. Потребление мяса у нас выросло в 2 раза за последнее время», – отметил глава государства.

    «Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», – отметил президент.

    Президент подчеркнул важность стабилизации цен и работу над устранением недоработок в экономической политике.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил устойчивое развитие экономики страны, несмотря на сложные внешние условия, и прогнозирует рост в этом году до 4%, Путин также выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, подчеркивая стабильность экономики и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году.

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    19 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в столицу Ирана Тегеран, этот шаг подтверждает успешное выполнение Россией своих целей в Сирии, заявил президент Владимир Путин.

    По словам российского лидера, изначально задачей России было предотвращение создания террористического анклава в Сирии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что за минувшие 10 лет Россия достигла поставленных целей, вложив значительные усилия в обеспечение стабильности в регионе.

    Президент отметил, что в результате операции удалось сохранить территориальную целостность Сирии и восстановить контроль над значительной частью страны. Также он подчеркнул важность сотрудничества с сирийским правительством и другими международными партнерами для поддержания устойчивого мира в регионе.

    Путин также выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс способствует улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, снижению напряженности и возвращению беженцев.

    Кроме того, президент заявил, что у России нет наземных войск на территории Сирии. Он подчеркнул, что российское военное присутствие в Сирии ограничивается наличием военных баз.

    «Наши военнослужащие действуют исключительно с территории баз и осуществляют те задачи, которые поставлены перед ними командованием», – отметил он.

    Путин также добавил, что Россия продолжает поддерживать сирийское правительство в его усилиях по восстановлению страны и нормализации ситуации.

    Помимо прочего, президент рассказал о событиях в сирийском Алеппо.

    «В Алеппо сдались 350 боевиков, а 30 тыс. правительственных войск вместе с проиранскими подразделениями отошли без боя», – сообщил он.

    Путин подчеркнул, что Россия стремится к миру и стабильности в Сирии и поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта. Эти шаги, по мнению президента, направлены на деэскалацию напряженности в регионе.

    Также Путин отметил важность соблюдения всеми сторонами достигнутых договоренностей для поддержания мира и безопасности в Сирии.

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    19 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных успехах российских войск в рамках специальной военной операции, подчеркнув их героизм и профессионализм при выполнении поставленных задач.

    «Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами», – передает ТАСС его слова.

    Путин также отметил героические действия российских военных на линии фронта и их успешные операции в Курской области.

    По его словам, российские бойцы продолжают выбивать противника с занятых позиций, демонстрируя высокий профессионализм и мужество.

    Путин также сообщил, что возможности вооруженных сил России возрастают. Он подчеркнул, что российские военнослужащие демонстрируют героизм на фронте, что также способствует кардинальным изменениям в зоне СВО.

    «Мы движемся к решению первоочередных задач, обозначенных в начале спецоперации», – заявил он.

    В ходе обращения Путин подчеркнул, что не следует загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция, а вместо этого важно концентрироваться на текущих задачах и поддержке бойцов.

    «Надо пожелать всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой», – сказал он.

    Путин также отметил, что российские военные уверенно выполняют свои задачи и выбивают противника с территории Курской области, демонстрируя высокую выучку и профессионализм.

    Ранее в Кремле заявили, что вопросы, касающиеся спецоперации на Украине, интересуют граждан больше всего.

    Напомним, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    19 декабря 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам

    Путину на прямую линию 19 декабря заготовили более 1,8 млн обращений

    Tекст: Денис Тельманов

    Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень, где президент ответит на широкий круг вопросов от граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

    Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах, которые выделили для этого в эфире от трех до четырех часов.

    На прямую линию поступило более 1,8 млн обращений, сообщает РИА «Новости». Вопросы были заданы через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и социальные сети. Чаще всего россияне используют телефон – 1 033 975 звонков, а также СМС – более 435 тыс. сообщений.

    Основные темы обращений касаются спецоперации, здравоохранения, экономики и транспортной инфраструктуры.

    С 2001 года Путин регулярно проводит такие мероприятия. В 2020 году прямые линии и пресс-конференции были объединены в единый формат, который в 2023 году получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 08:58 • Новости дня
    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    New York Times: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины, пишет The New York Times.

    По данным издания, западные чиновники и аналитики считают убийство начальника войск РХБЗ России бесполезным для ВСУ и даже опасным в контексте переговоров с Россией, передает телеканал 360.

    Как отметил экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, этот акт окажет лишь психологическое воздействие, не влияя на боевые возможности Российской армии.

    Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф охарактеризовал стратегию Киева как ошибочную.

    «Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», – указал он.

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не будет называть дату, когда выбьют ВСУ из Курской области, но сомнений в этом нет.

    «Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа», – цитирует РИА «Новости» президента.

    «Военного смысла не было никакого ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там, так как они бросают туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения», – отметил он.

    Он также отметил, что после освобождения региона будет произведена оценка ущерба, и все восстановительные работы будут проведены.

    Президент России также заявил, что власти планируют оказать помощь тем, кто захочет покинуть Курскую область. Он подчеркнул, что администрация региона будет работать без выходных, чтобы решать вопросы с жильем и иными проблемами.

    «После этого можно будет оценить ущерб. Но, что самое главное, <…> все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений: будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья», – цитирует ТАСС Путина.

    «Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тот, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Мы же сейчас... выделены на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 млрд рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, все праздники. Будет работать, встречаться с людьми и решать вопросы в том числе и по сертификатам», – сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин заявил, что назначил Хинштейна в Курскую область потому, что он умеет работать с людьми, индивидуально с каждым.

    «Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курской области – он, в принципе, человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, он длительное время работает в Государственной Думе с избирателями со своими, напрямую работает, умеет это делать. Вот, надеюсь, что так и будет – индивидуальная работа с каждым будет налажена», – заявил Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о возможном существовании в Курской области крупнейшего в мире кладбища военной техники НАТО.

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