Путин рассказал о развитии скоростного интернета в России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в ходе прямой линии рассказал о планах развития скоростного интернета в России. В ходе выступления он отметил, что программа развития интернета и связи уже действует, и ей уделяется особое внимание, особенно в части спутниковой группировки для организации связи.

«Здесь много говорить не стоит, потому что у нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи. В этой связи развития спутниковой группировки и так далее. Особенно это касается спутниковой группировки, связанной с организацией связи. Все это, безусловно, будет делаться», – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что работа по этому направлению будет идти по плану, и для реализации программы уже выделены соответствующие ресурсы. Он выразил надежду, что жители отдаленных регионов, таких как Чукотка, смогут в полной мере использовать современные технологии для удаленной работы и обучения.

Путин отметил, что для России, как большой страны, доступ к скоростному интернету имеет принципиальное значение, особенно в условиях растущей потребности в дистанционной работе и образовании. Президент заверил, что планы будут выполнены без сбоев, и никаких сомнений в этом нет.