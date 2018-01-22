Запасы газа в украинских хранилищах значительно сократились

С начала отопительного сезона (с 24 октября) по 20 января Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 3,5 млрд кубометров – на 20,7%, до 13,45 млрд кубометров, сообщает ПАО «Укртрансгаз».

В январе среднесуточный отбор газа оказался самым большим – 61,92 млн кубометров, сообщает RT.

При этом запасы газа снизились на 26,4% больше, чем на этот же день в 2017 году.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев на прошлой неделе заявил, что с 2018 года компания возобновит закупку российского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

В 2017 году Киев закачал в ПХГ 17 млрд кубометров – больше, чем к началу отопительного сезона в 2016–2017 годах, когда Украина закачала лишь 14,7 млрд.