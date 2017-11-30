Украина объявила о возобновлении закупок российского газа

Украинский Нафтогаз с 2018 года возобновит закупку российского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов голубого топлива, заявил глава компании Андрей Коболев.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в Нафтогазе не считаем негативным аспектом обязательство Газпрома продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», – сказал Коболев.

22 декабря арбитраж Стокгольма удовлетворил большую часть требований Газпрома к украинскому Нафтогазу. Суд согласился с доводами Газпрома по пересмотру цены с мая 2011 по апрель 2014 года и взысканию переплаты в 14 млрд долларов, обязал Нафтогаз уплатить Газпрому просроченную задолженность за поставки газа в 2,018 млрд долларов и проценты.

Также арбитраж потребовал от украинской компании с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров российского газа в год.