Бывшей жене достанется 100 миллионов Задорнова

Наследство сатирика Михаила Задорнова может полностью достаться его бывшей жене Велте; дочь и живущая в Риге вторая супруга юмориста не подали документы на получение многомиллионного состояния.

Единственная дочь Задорнова 28-летняя Елена в устной форме отказалась от своей доли в наследстве, а ее мать, вторая жена сатирика Елена Бомбина, последовала примеру дочери. В итоге претендует на состояние Задорнова только его бывшая жена Велта.

Сообщается, что первая и вторая жена сатирика поддерживали дружеские отношения и ухаживали за ним, когда тот боролся с онкозаболеванием.

«Вообще-то это странная ситуация. Нотариус передал дочери сатирика, что в таком случае она должна написать письменный отказ от наследства. Ведь по закону она наследница первой очереди, и ее права нельзя ущемлять», – приводит журнал «Откровения звезд» слова помощника нотариуса.

Юрист в свою очередь заметил, что ситуации, когда наследство достается бывшей жене, случаются редко. «Это происходит, если других наследников нет или все они отказались от наследства. Претендовать на наследство бывшая жена может и в том случае, если, например, при жизни покойного она как минимум год находилась на иждивении бывшего мужа и получала от него регулярные денежные выплаты», – говорят они.

По информации журнала, сатирик оставил недвижимость на 100 млн рублей, а также книги, за переиздание каждой из которых наследники могут получить гонорар до 100 тыс. рублей. Кроме того, за прокат его документальных фильмов об истории Руси каналы будут платить около полумиллиона за каждый показ.

Российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни 10 ноября 2017 года.