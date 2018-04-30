На Герхарда Шредера подали в суд из-за разрушенного брака

Бывший супруг кореянки Ким Со Ен, ставшей невестой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, подал на немецкого политика в суд, обвинив его в разрушении брака, передает Ренхап.

Имя супруга Ким Со Ен не раскрывается. Сообщается, что он через суд потребовал от Шредера компенсировать причиненную «невыносимую душевную боль» и разрушенный брак. Сумма иска составляет 100 млн вон (около 93 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Истец также заявляет, что он согласился на развод при условии, что его супруга прекратит отношения со Шредером. Он утверждает, что Ким Со Ен дала такое обещание, однако не собиралась его выполнять.

Мужчина также утверждает, что публичное объявление его бывшей жены о планах выйти замуж за Шредера навредило его репутации.

Супруги развелись в ноябре прошлого года.

Шредер собирается жениться в пятый раз, избранницей 73-летнего политика стала 48-летняя гражданка Южной Кореи. Свадьба запланирована на осень 2018 года.