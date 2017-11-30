Герхард Шредер решил жениться в пятый раз

Бывший канцлер ФРГ 73-летний Герхард Шредер решил в пятый раз жениться осенью 2018 года. Его избранницей стала южнокорейская переводчица Ким Со Ен, с которой он познакомился несколько лет назад.

Как пишет «Российская газета», о своих планах Шредер рассказал в ходе визита в Сеул.

Издание отмечает, что 49-летняя Ким Со Ен – профессиональная переводчица с немецкого, ранее училась в Германии и сейчас работает там на управленческой должности.

Жених и невеста познакомились более двух лет назад на конференции, а затем еще несколько раз встречались на различных мероприятиях.

«Наши родственники уже познакомились и согласовали все планы. Мы собираемся сыграть свадьбу примерно осенью этого года. Точное место и время определим позже», – рассказал Шредер.

Жить пара собирается как в Германии, так и в Южной Корее.

При этом Шредер отметил, что в данное время разводится с четвертой женой.

Напомним, ранее Шредер отказался от полумиллиона долларов за работу в «Роснефти».