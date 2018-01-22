Шредер отказался от полумиллиона долларов за работу в Роснефти

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, ставший главой совета директоров Роснефти в октябре 2017 года, отказался от положенного ему вознаграждения, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Работа господина Шредера и сегодня в значительной мере способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Германией. <...> И, наверное, неслучайно господин Шредер принял предложение о работе в Роснефти Сечин, передает ТАСС.

По словам Сечина, профессионализм и компетенции Шредера в качестве главы совета директоров будут способствовать развитию международного бизнеса Роснефти и созданию конструктивных взаимоотношений с западными партнерами.

За исполнение функций члена совета директоров Роснефти предусмотрено базовое вознаграждение – 500 тыс. долларов за корпоративный год, сообщает «Ведомости». Глава комитета получает дополнительно 50 тыс. долларов, а член совета директоров, участвующий в работе комитета –30 тыс. долларов за год.

В сентябре акционеры Роснефти в ходе внеочередного собрания расширили совет директоров компании с девяти до 11 человек, включив в него главу Минэнерго Александра Новака и руководителя комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

В августе канцлер ФРГ Ангела Меркель со скепсисом отнеслась к желанию экс-главы кабмина Германии Герхарда Шредера войти в состав совета директоров Роснефти.

Против этого выступил и генсек немецкой партии «Христианско-социальный союз» Андреас Шойер, заявив, что деятельность Роснефти «дурно пахнет».