Подсчитан объем российских денег в британских офшорах

Газета The Sunday Times со ссылкой на подсчет неправительственной организации Global Witness назвала сумму, которую хранят российские граждане на офшорных счетах на британских заморских территориях.

По информации издания, объем «российских денег» в британских офшорах составляет 34 млрд фунтов (47 млрд долларов), передает ТАСС.

Общий же объем «русских денег», которые прошел через заморские британские территории за последнее десятилетие, по данным издания, составляет еще 110 млрд фунтов (152 млрд долларов), что делает их вторым самым популярным направлением для денег российских граждан после Кипра.

Напомним, парламент Великобритании на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах. В Кремле заявили, что Лондон занимает двуликую позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, которая имеет собственные офшоры, в то время как Россия ведет непримиримую борьбу с «нечистыми деньгами».