Британия решила раскрыть имена хранящих активы в офшорах россиян

Парламент Великобритании на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах.

Если законопроект будет принят, то станут известны имена владельцев скрытых активов на Британских заморских территориях из числа россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Times.

Законопроект инициировала представитель лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Документ поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций.

Представитель консерваторов Эндрю Митчел считает, голосов коалиции достаточно для принятия законопроекта.

«Г-жа (премьер-министр Тереза) Мэй до сих пор призывала мир выступать против нарушения Россией международных норм. Но если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом где-либо в мире», – сказал Митчелл.

В данный момент находящиеся под суверенитетом Великобритании, но не являющиеся частью страны заморские территории освобождаются от действующего в Соединенном Королевстве требования раскрывать имена владельцев активов.

Напомним, экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон начал реформу налоговых убежищ в 2013 году, и с тех пор Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны.

Однако тогда правительство не смогло распространить действие этого закона на заморские территории, сославшись на невозможность принимать законы за другие выборные органы власти.

Напомним,в апреле 2016 года немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, свидетельствующие о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

В ноябре 2017 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и ряд международных СМИ опубликовали «райское досье», основанное, предположительно, на документах юридической компании Appleby (Бермудские острова).