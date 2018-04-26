Британия решила раскрыть имена хранящих активы в офшорах россиян

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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
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Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...

То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Британия решила раскрыть имена хранящих активы в офшорах россиян

          26 апреля 2018, 10:07

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Парламент Великобритании на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах.

          Если законопроект будет принят, то станут известны имена владельцев скрытых активов на Британских заморских территориях из числа россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Times.

          Законопроект инициировала представитель лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Документ поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций.

          Представитель консерваторов Эндрю Митчел считает, голосов коалиции достаточно для принятия законопроекта.

          «Г-жа (премьер-министр Тереза) Мэй до сих пор призывала мир выступать против нарушения Россией международных норм. Но если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом где-либо в мире», – сказал Митчелл.

          В данный момент находящиеся под суверенитетом Великобритании, но не являющиеся частью страны заморские территории освобождаются от действующего в Соединенном Королевстве требования раскрывать имена владельцев активов.

          Напомним, экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон начал реформу налоговых убежищ в 2013 году, и с тех пор Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны.

          Однако тогда правительство не смогло распространить действие этого закона на заморские территории, сославшись на невозможность принимать законы за другие выборные органы власти.

          Напомним,в апреле 2016 года немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, свидетельствующие о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. 

          В ноябре 2017 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и ряд международных СМИ опубликовали «райское досье», основанное, предположительно, на документах юридической компании Appleby (Бермудские острова).


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