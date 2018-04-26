Песков назвал позицию Британии по офшорам «заявлениями от лукавого»

Лондон занимает двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, которая имеет собственные офшоры, в то время как Россия ведет непримиримую борьбу с «нечистыми деньгами», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами – это совсем другая история», – заявил Песков, комментируя сообщение о возможном раскрытии Британией имен россиян, которые держать средства в офшорах на территории Соединенного Королевства.

Песков добавил, что «соответствующие органы в России в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», передает РИА «Новости».

Вместе с тем, Песков считает, что Великобритания занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. «С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», – добавил Песков.

Ранее в четверг сообщалось, что парламент Великобритании на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах.

В апреле 2016 года немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, свидетельствующие о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

В ноябре 2017 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и ряд международных СМИ опубликовали «райское досье», основанное, предположительно, на документах юридической компании Appleby (Бермудские острова).