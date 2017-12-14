Лидера лейбористов Корбина вслед за Трампом сочли «российским» кандидатом

Британские СМИ утверждают, что «российские боты» якобы пытались оказать влияние на результаты выборов в Великобритании, поддерживая лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

Sunday Times совместно с университетом Суонси в Уэльсе провела «расследование», в результате которого «нашла» 6,5 тыс. связанных с Россией аккаунтов в Twitter, якобы участвовавших в попытке «вмешательства» в выборы. С этих аккаунтов за несколько недель до выборов велась агитация за Корбина, передает ТАСС.

Как утверждает издание, многие аккаунты были зарегистрированы под женскими английскими именами, но управлялись ботами. 90% сообщений было посвящено поддержке Корбина и критике его противников из Консервативной партии.

Лейбористская партия заявила, что не имеет отношения к ботам, не оплачивала их, а также «не в курсе, что кто-то из сторонников партии занимается этим».

Речь идет о досрочных выборах в Великобритании, в результате которых Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте.