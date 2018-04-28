Трамп: Обвинения против главврача Белого дома не подтвердились

Служба безопасности не нашла доказательств обвинений, выдвинутых против экс-кандидата в министры США по делам ветеранов Ронни Джексона, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Подозрения, которые высказал сенатор Джон Тестер в отношении адмирала/доктора Рона Джексона, оказываются ложными. Секретная служба не может подтвердить (на самом деле они даже отрицают) любые сфабрикованные обвинения со стороны демократов, которые совершенно уничтожили чудесную семью Джексона», – написал Трамп в Twitter.

Также американский президент отметил, что член комитета Сената по делам ветеранов Джон Тестер, который представляет в сенате штат Монтана, должен уйти в отставку.

«Тестер должен уйти с поста. Отличные люди Монтаны не будут поддерживать такого рода клевету, когда речь идет об отличном человеке. Адмирал Джексон из тех людей, кого жители Монтаны больше всего уважали бы и кем бы восхищались, а теперь совершенно без причины его репутация запятнана. Это нечестно, Тестер!» – написал Трамп.

Ранее врач президента США Ронни Джексон был выдвинут на пост министра по делам ветеранов, однако на фоне выдвинутых против него обвинений в прессе снял свою кандидатуру. Так, по утверждению телеканала CNN Джексон пытался вломиться в комнату своей коллеги в пьяном виде, а также был замечен за употреблением алкоголя на рабочем месте. Также сообщалось, что ранее Джексона обвиняли в служебных злоупотреблениях. В свою очередь, Ронни Джексон назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными.

Перед этим сенат США задержал слушания по утверждению Джексона, некоторые сенаторы озвучили в его адрес обвинения, сходные с сообщениями СМИ.