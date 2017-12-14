Опознан пилот раскопанного в Петербурге истребителя МиГ-3

В найденном в Санкт-Петербурге самолете времен ВОВ обнаружено тело летчика, который считался пропавшим без вести.

Сотрудники военкомата города Пушкина опознали тело летчика, лежавшего в самолете, который выкопали строители во время работ в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Найденный самолет – это истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года. Был сбит 14 сентября 1941 года (через шесть дней после начала блокады) в групповом воздушном бою в районе города Урицк. Самолет упал в районе Пулковских высот», – сообщили в ЗВО.

Летчик – старший лейтенант Василий Бухреев, который ранее считался пропавшим без вести. При нем находились личные документы и оружие.

Сообщается, что он родился в Москве, а его жена жила в Ленинграде. Он участвовал в боях на Халхин-Голе, в советско-финской и Великой Отечественной войне. Был награжден Орденом Боевого Красного знамени.

Военкомат готовит документы о признании места гибели Бухреева воинским захоронением, на этом месте будет поставлен памятник.

Ранее в субботу во время строительных работ в Санкт-Петербурге был обнаружен самолет времен ВОВ.

Уточняется, что это произошло не у Ленэкспо, а у Экспофорума, расположенного недалеко от аэропорта Пулково.