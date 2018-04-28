Задушившую и сжегшую своих детей нижегородку проверят на вменяемость

Жительницу Нижегородской области, признавшейся в убийстве своих двоих малолетних детей, проверят на вменяемость, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

«В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе, и психолого-психиатрическая, с целью определения вменяемости женщины», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей. По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних».

Мать двоих детей созналась в том, что задушила своих детей, а потом сожгла их тела, потому что «не могла обеспечить им достойную жизнь».