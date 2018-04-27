Тела двух детей нашли на складе в Нижегородской области

В заброшенном здании овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области были обнаружены обгоревшие тела двух маленьких детей, сообщили в правоохранительных органах.

Склад расположен неподалеку от деревни Осинки. По словам источника, ночью туда приехали сотрудники пожарной охраны, которые получили сигнал о задымлении, передает РИА «Новости».

На месте выяснилось, что пожара нет, а возгорание было лишь на небольшом участке, где и обнаружили останки двоих детей.

Дети пока не опознаны. На вид им меньше семи лет.

Представитель областного главка СК Юлия Склярова заявила, что дети были убиты. Она рассказала, что «по останкам детей нельзя определить ни пол, ни личность, ни точный возраст», и «понятно лишь, что это маленькие дети».

«Совершенно точно ясно одно – это криминал, а не детская шалость с огнем», – сказала она.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Расследование взял на контроль глава следственного управления СК по Нижегородской области.

Ранее в пятницу сообщалось, что при пожаре в Брянской области погибли двое детей.