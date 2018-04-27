В пожаре в Брянской области погибли двое детей

Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту гибели двух детей на пожаре в частном доме, сообщили в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело после гибели двух детей дошкольного возраста при пожаре в частном доме в Брянской области, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

«Вечером 26 апреля 2018 года в результате возгорания жилого дома в селе Борщово Погарского района погибли двое детей дошкольного возраста. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)» – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Следователи осмотрели место происшествия. В данный момент продолжаются допросы свидетелей. Для установления причин пожара будут проведены необходимые судебные экспертизы.

Ранее источник в экстренных службах Брянска сообщил, что при пожаре в частном жилом доме Брянской области пострадали четыре человека, двое из них – дети погибли, передает РИА «Новости».



Напомним, в ночь на воскресенье в результате пожара в частном доме в Геленджике Краснодарского края погибли мать и трое детей, двум из которых не было и года.