В Геленджике при пожаре погибли мать и трое детей

В ночь на воскресенье в результате пожара в частном доме в Геленджике Краснодарского края погибли мать и трое детей, двум из которых не было и года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Мать и трое детей», – сказала представитель мэрии, уточняя количество погибших, передает ТАСС.

Она отметила, что двое из погибших детей родились в августе 2017 года, третьему было девять лет.

Пожар произошел в частном доме в садовом товариществе «Геолог». Информация о нем поступила в 04.27 воскресенья, в 05.02 открытый огонь был ликвидирован.