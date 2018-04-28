Мать задушила и сожгла тела двоих детей под Нижним Новгородом

Мать призналась в убийстве двоих детей, тела которых были обнаружены на заброшенном складе в Нижегородской области, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

Склярова сообщила, что утром 25 апреля 27-летняя женщина задушила двоих своих детей в салоне автомобиля. Погибшими являются двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка, передает РИА «Новости».

В СУ СКР рассказали, что женщина попыталась избавиться от тел, она перевезла их в салоне авто в сторону деревни Шалдеж в Семеновском районе, однако «там ее спугнули охотники».

«К тому времени она уже подожгла тела детей. Сбив огонь, она вновь положила детей в машину и привезла их к своему дому в Нижнем Новгороде. Переночевав дома, на следующий день она снова выехала в Семеновский район, где и сожгла тела детей на складе», – рассказала Склярова.

Она добавила, что женщина во всем созналась и задержана в качестве подозреваемой. Женщина заявила, что пошла на убийство детей, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь.

«Она разведена и не трудоустроена. При этом следователи установили, что она ежемесячно более 40 тыс. [рублей] тратила на аренду автотранспорта и незадолго до этого купила путевку для отдыха за границей», – рассказала Склярова.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей. По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних».