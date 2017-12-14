Пашинян отказался учитывать украинский опыт

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что ситуация в республике не имеет ничего общего с ситуацией на Украине.

«Вы знаете, я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история», – заявил он РБК в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что в случае затяжного политического кризиса Россия может занять «некомфортную» для армянской оппозиции позицию, «учитывая украинский опыт».

«Я хочу четко констатировать (и об этом шла речь во время встречи с послом), что у этого [протестного] движения нет вообще никакого геополитического контекста», – заявил Пашинян, подчеркнув, что это «не движение ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии».

«Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления и это чисто внутриармянское движение», – подчеркнул вождь армянского протестного движения.

«Есть некоторые субъекты, которые хотят представить, что они делают что-то по соглашению с Москвой (речь об исполняющем обязанности премьер-министра Армении Карене Карапетяне – прим. РБК). Но я очень рад, что официальные представители России говорят, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы Армении, тем более что тут нет никакого геополитического контекста и вообще нет ни капли антироссийских настроений», – заверил Пашинян.

Ранее в четверг правящая Республиканская партия Армении выдвинула Карена Карапетяна, назначенного врио премьер-министра, на пост главы кабмина республики. Выборы нового премьера Армении могут пройти в парламенте республики в следующую среду, 2 мая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.