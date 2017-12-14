СМИ отследили путь «вагнеровцев» после возвращения из Сирии

За последний месяц группы бойцов ЧВК «Вагнера» несколько раз, возвращаясь из Дамаска, отправлялись на военную базу в Молькино в Краснодарском крае, сообщают западные СМИ.

17 апреля в аэропорту Ростова-на-Дону приземлился сирийский чартерный самолет авиакомпании Cham Wings, которая якобы перебрасывает частных бойцов из России в Сирию и обратно, пишет Reuters.

Портал отмечает, что несколько групп мужчин после этого вышли из терминала через отдельный вход, обычно закрытый, и на трех автобусах доехали в часть аэропорта, которую обычно используют сотрудники.

У всех мужчин были с собой большие сумки.

Из аэропорта автобусы выехали колонной и отправились на юг. Незадолго до полуночи все три отправились в сторону хутора Молькино под Краснодаром. У КПП в Молькино каждый автобус притормозил на одну–две минуты. На контрольно-пропускном пункте дежурили как минимум двое военных. Спустя 15–20 минут автобусы выехали с базы пустыми.

Портал утверждает, что дорога ведет в воинскую часть.

Такие же автобусы возили мужчин с аэродрома на базу в Молькино 25 марта и 6 апреля, пишет Reuters. Владельцы автобусов заявили, что сдают машины в аренду.

На хуторе Молькино Краснодарского края находится 10-я отдельная бригада специального назначения российского Минобороны.

Reuters утверждает, что прилет россиян из Сирии – это «редкое свидетельство секретной части операции России в поддержку сирийского президента Башара Асада».

5 марта в СМИ были опубликованы снимки, как утверждалось, базы так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в Краснодарском крае.

ЧВК «Вагнера» – российская частная военная компания, сотрудники которой, как сообщали СМИ, принимали участие в боевых действиях на стороне провозглашенных республик Донбасса, а также в Сирии.