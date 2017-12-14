США начали законодательно оформлять запрет восстановления Сирии

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, запрещающий США помогать восстановлению той части Сирии, которую контролирует Дамаск.

В документе говорится, что помощь США, которая предоставляется для «скорого восстановления, реконструкции или стабилизации», может быть использована только в «демократической Сирии» или в районах, неподконтрольных сирийским властям и «связанным с ними силам», передает РИА «Новости».

Для того, чтобы США все же оказали Сирии помощь, должен быть соблюден ряд условий. В частности, президент США должен доказать Конгрессу, что Дамаск «прекратил атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру», не разрабатывает баллистических и крылатых ракет, освободил «политзаключенных» и готовит «свободные и честные выборы». Всего США выдвигают к Дамаску 11 требований.

Кроме того, запрет не касается проектов, которые «отвечают гуманитарным нуждам», а также тех, что «отражают цели, потребности и приоритеты местных сообществ в Сирии». Президенту США придется ежегодно отчитываться по каждому такому проекту.

США требуют, чтобы с проектами, которые может поддержать Вашингтон, не были связаны семьи сирийских официальных лиц.