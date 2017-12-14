Лавров заявил о намерении ряда стран развалить Сирию

Курс на развал Сирии взял целый ряд стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, экономическое восстановление Сирии займет время, и это потребует уважения суверенитета страны, передает РИА «Новости».

Москву тревожит позиция Запада о том, что он не будет оказывать никакой помощи районам, находящимся под контролем Дамаска.

Лавров заявил, что США, вопреки своим заявлениям, не собираются уходить из Сирии. США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, их поощряет Париж.

Российская сторона рассчитывает в ходе контактов с Францией внести ясность в то, как взаимодействовать по сирийскому урегулированию, передает ТАСС.

Напомним, Вашингтон выступает против того, чтобы какая-либо помощь направлялась на восстановление подконтрольных Дамаску районов Сирии.