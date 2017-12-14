США предложили оставить подконтрольную Асаду Сирию лежать в руинах

Вашингтон выступает против того, чтобы какая-либо помощь направлялась на восстановление подконтрольных Дамаску районов Сирии, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

По итогам прошедшей в Торонто министерской встречи стран-членов G7 он заявил: «Соединенные Штаты не считают, что какая-либо помощь по восстановлению должна направляться в районы, контролируемые режимом Асада», – передает ТАСС.

Чиновник заявил, что Москва якобы не выполнила своих обязательств по уничтожению сирийского химоружия. G7 считает, что переговоры по урегулированию ситуации в Сирии должны проходить в Женеве под эгидой ООН.

Как заявил представитель американской администрации, США не хотят, чтобы «финансирование поступало в районы, которые контролируются правительством Асада», не хотят «восстанавливать зоны, которые находятся под властью режима Асада». США считают, что таким образом удастся подтолкнуть «политический процесс» в Сирии.

На встрече в Торонто подчеркнули важность удара западных стран по Сирии якобы для уничтожения химического оружия.