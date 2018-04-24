Переговоры между и.о. премьера Армении и лидером оппозиции отменены

Взгляд
24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 23:19  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Переговоры между и.о. премьера Армении и лидером оппозиции отменены

          24 апреля 2018, 22:21

          Текст: Антон Антонов

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          В Армении отменены переговоры и.о. главы правительства страны Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна, сообщил пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

          По его словам, неизвестно, когда состоятся переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на tert.am.

          Как сообщил Авинян, оппозиция настаивает,что на переговорах должны обсуждаться только мирная передача власти и внеочередные парламентские выборы. Он заявил, что правящая Республиканская партия «не может быть первым лицом временного правительства». Республиканская партия с этим не соглашается, сказал представитель «Гражданского договора».

          Лидер радикальной оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян в понедельник неожиданно оказался победителем

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, может ли Ереван пойти по антироссийскому пути.


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