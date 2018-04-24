Переговоры между и.о. премьера Армении и лидером оппозиции отменены

В Армении отменены переговоры и.о. главы правительства страны Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна, сообщил пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

По его словам, неизвестно, когда состоятся переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на tert.am.

Как сообщил Авинян, оппозиция настаивает,что на переговорах должны обсуждаться только мирная передача власти и внеочередные парламентские выборы. Он заявил, что правящая Республиканская партия «не может быть первым лицом временного правительства». Республиканская партия с этим не соглашается, сказал представитель «Гражданского договора».