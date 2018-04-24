Лидер армянской оппозиции назвал способ выхода страны из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийский экономический союз (ЕАЭС) возможен только через референдум, заявил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

Об этом сообщает ТАСС.

До этого Пашинян заявлял о том, что Армения вступила в ЕАЭС «не добровольно, а вынужденно». В то же время Россию он назвал братской страной, с которой, тем не менее, у Армении есть проблемы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, может ли Ереван пойти по антироссийскому пути.