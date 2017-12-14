Трамп нашел, за что похвалить Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поведение северокорейского руководителя Ким Чен Ына в свете прекращения ядерных испытаний в КНДР и будущей встречи двух лидеров.

«У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее. И это очень хорошо для всего мира... У нас были очень хорошие обсуждения, Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, я думаю, очень честен», – сказал Трамп на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает РИА «Новости».

Американский лидер не в первый раз оценивает личные качества главы КНДР. В мае 2017 года Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как «довольно умного паренька». Однако уже в сентябре Трамп назвал главу Северной Кореи сумасшедшим, которому нет дела до страданий своего народа. В ответ Ким Чен Ын заявил, что «сумасшедшего американского старичка» он будет «укрощать огнем».

Трамп также называл лидера КНДР «Рокетмэном» и «человеком-ракетой с миссией по самоуничтожению».

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом заподозрил Ким Чен Ына в подготовке ловушки для Трампа.

Напомним, в субботу Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Соединенные Штаты и Евросоюз явно обрадовались решению Северной Кореи.