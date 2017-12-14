В Кремле прокомментировали сообщения о мерах по улучшению жизни россиян

Указ об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру и возможности введения налога с продаж был спроектирован в установленные сроки, работа над ним завершается, он будет представлен главе государства Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится, и действительно он будет представлен главе государства. Как только глава государства посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможном увеличении до 10 трлн рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру, а также о введении налога с продаж.

По его словам, суммы, озвученные в вопросе, не соответствуют действительности, так как в указе присутствуют другие цифры.



«Что касается денежных изменений, которые в том числе были вами процитированы, то эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр», – отметил Песков.



Он указал, что речь идет и о суммах, связанных с увеличением трат на медицину, образование и инфраструктуру.

Напомним, накануне появились данные о плане Путина по «решительному» улучшению жизни россиян.