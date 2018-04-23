Появились данные о плане Путина по «решительному» улучшению жизни россиян

Президент России Владимир Путин собирается увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру примерно на 10 трлн рублей во время своего нового президентского срока, пишут СМИ со ссылкой на источники, якобы знакомые с планами российского лидера.

Шестилетний план будет подробно расписан в указе, который будет принят сразу после инаугурации 7 мая. Это позволит совершить «решительный прорыв» в повышении уровня жизни россиян, заявили источники, передает Bloomberg.

При этом ряд расходов будут компенсированы сокращением в других областях, в том числе в военной сфере, и роста доходов в том числе за счет возможного повышения налогов, заявили источники. В частности, речь может идти о введении 4-процентного налога с продаж.

Это будет самое большое планируемое увеличение бюджетных расходов с 2012 года, пишет портал.

В марте Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения сообщил, что начинается подготовка новой редакции «майских указов» с учетом задач текущего момента.