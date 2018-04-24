СК возбудил два дела после обстрела КПП в Донбассе

ГСУ СК России возбудило два уголовных дела по факту обстрела КПП в Донбассе.

«19 апреля военнослужащие вооруженных сил и нацгвардии Украины произвели снайперский обстрел по территории между контрольно-пропускным пунктом самопровозглашенной Донецкой народной республики «Александровка» и контрольно-пропускным пунктом, находящимся под контролем Вооруженных сил Украины, расположенным в районе населенного пункта Марьинка», – говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, в результате обстрела были ранены две женщины и один мужчина, которые пытались попасть на территорию ДНР.

Кроме того, ВСУ 22 апреля обстреляли гражденские объекты в Докучаевске и поселке Зайцево города Горловки. Один мирный житель получил ранения, еще один погиб.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также лиц, причастных к их совершению» – сообщили в СК.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданского населения в Донецке.