В Госдуме раскритиковали Макрона за планы сохранить присутствие Запада в Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что США, Франция и другие западные страны должны остаться в Сирии и после победой над террористической группировкой «Исламское государство*».

Чепа в комментарии RT заметил, что эти страны вторглись в Сирию без приглашения законного правительства и теперь намерены там оставаться. «Цель их понятна – создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе», – сказал он.

По словам депутата, представление о «новой Сирии» у западных стран и сирийцев определенно расходится. Он отметил, что в понятии сирийцев – это восстановление экономики, а США с союзниками «ни одного шага не сделали навстречу сирийскому народу, чтобы помочь выйти из той гуманитарной катастрофы, в которой он находится».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в воскресенье, что Соединенные Штаты, Франция и их союзники должны остаться в арабской республике после разгрома террористической организации «Исламское государство*», чтобы заняться «строительством новой Сирии».