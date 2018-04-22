Макрон отвел США и Франции роль «строителей новой Сирии»

Соединенные Штаты, Франция и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористической организации «Исламское государство*», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Даже после окончания войны против ИГ* США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, западная коалиция должна остаться, чтобы «строить новую Сирию». При этом Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News в очередной раз повторил, что определять будущее будет сирийский народ.

По мнению Макрона, уход западной коалиции из Сирии позволит укрепиться там Ирану. «В день, когда мы закончим войну с ИГ, если мы однозначно и полностью уйдем (из Сирии) даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов», – заявил президент Франции.

Ранее Макрон говорил, что именно он убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала ранее, что во Франции с возмущением встретили фиаско, постигшее французские фрегаты в сирийской операции: из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина.