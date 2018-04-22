Десятки тысяч жителей ЦФО остались без электричества из-за непогоды

В Центральном федеральном округе России без электроснабжения из-за последствий непогоды 21 апреля остаются более 40 тыс. человек, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

В Тверской области в 874 населенных пунктах без света остались 19,6 тыс. человек, в Московской области 5,4 тыс. человек в 96 населенных пунктах, в Смоленской области – 1,4 тыс. человек в 47 населенных пунктах, передает ТАСС.

Также остались без электроснабжения 5,3 тыс. человек и 26 социально-значимых объектов в 38 населенных пунктах Рязанской области, 3,8 тыс. жителей в 41 населенном пункте Владимирской области и 4,8 тыс. жителей в 38 населенных пунктах Тульской области.

В субботу обесточивание из-за непогоды затронуло около 900 населенных пунктов и 73 тыс. человек. В Москве в этот день в результате разгула стихии погибли два ребенка, еще порядка 20 человек пострадали. Газета ВЗГЛЯД писала о первых последствиях обрушившегося на столицу урагана.