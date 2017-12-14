Иран пригрозил США ускорением темпов ядерной программы

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если Соединенные Штаты выйдут из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут санкции, Тегеран может возобновить действие ядерной программы «деятельности с гораздо большей скоростью».

Глава МИД Ирана в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае, если США выйдут из соглашения, Иран будет готов к этому шагу, передает РИА «Новости».

При этом он не исключил и других ответных шагов со стороны Тегерана.

Ранее предупредил США о последствиях выхода из ядерной сделки. В Иране уже оценили последствия краха ядерной сделки для экономики страны.