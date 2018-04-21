Япония потребовала провести денуклеаризацию КНДР до 2020 года

Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно заявил, что КНДР должна провести полную денуклеаризацию «не позднее 2020 года», чтобы Пхеньян не смог воспользоваться паузой и продолжить разработки ядерного оружия.

Японский министр заявил, что Токио, Сеул и Вашингтон придерживаются концепции полного, поддающегося контролю и необратимого уничтожения в первую очередь ядерного оружия, а также различных видов баллистических ракет, передает ТАСС.

«Пока мы не увидим со стороны Северной Кореи подобных действий, никаких наград она не получит», – подчеркнул Коно, имея ввиду снятие санкций и другие послабления.

В связи с этим глава МИД Японии заявил, что инспекторы МАГАТЭ готовы в любой момент приступить к проведению инспекции на атомных объектах КНДР.

Кано также выразил мнение, что денуклеаризация КНДР должна завершиться за то время, пока у власти в Японии, США и Республике Корея находятся нынешние лидеры – премьер-министр Синдзо Абэ, президент Дональд Трамп и президент Мун Чжэ Ин.

При этом если у Трампа и Мун Чжэ Ина срок полномочий истекает в 2020 и 2022 году соответственно, то Абэ в этом году необходимо переизбираться на пост председателя правящей партии, чтобы продолжить занимать пост главы японского правительства.

Ранее Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона в северной части страны. Трамп уже отреагировал на обещание КНДР.