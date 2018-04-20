Напавшего на школу в Башкирии подростка увезли из больницы под конвоем

Школьника, совершившего нападение на школу в Стерлитамаке, вывезли из больницы сотрудники правоохранительных органов.

Ученика увезли в городской суд для избрания меры пресечения, сообщает Life со ссылкой на Life Shot.

«Судья городского суда Надежда Козакова в пятницу рассмотрит ходатайство следствия в отношении (...) подростка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова представителя суда.

Отмечается, что пока судья не принял решение о времени заседания.

Также стало известно, что пострадавшие в результате нападения в пятницу было переведены из реанимации в общие палаты.

Напомним, в Стерлитамаке вооруженный ножом ученик напал на школу. Всего пострадали четверо, включая зачинщика. Также в школе произошло возгорание.

Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна». Выяснилось, что подросток жаловался на издевательства со стороны одноклассников и сломанную психику.

После инцидента Следственный комитет возбудил два уголовных дела.