Нападение на школу произошло в Башкирии

В Стерлитамаке (Башкирия) ученик совершил нападение на школу.

Ученик был вооружен ножом, сообщает Mash.

Четыре человека получили ранение, из них трое детей, они госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Состояние всех оценивается как средней тяжести, характер травм уточняется.

Также в школе произошло возгорание; по предварительным данным, тот же ученик попытался поджечь класс информатики. Площадь возгорания составила один квадратный метр, передает РИА «Новости».

На место происшествия для выяснения обстоятельств инцидента выехало руководство следственного отдела и криминалисты, сообщила старший помощник руководителя СК по региону Светлана Абрамова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, с начала года в России произошло немало резонансных нападений на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, в результате пострадали семь человек.

В Тыве суд оштрафовал на 5 тыс. рублей подростка, дважды ударившего одноклассника ножом. В Башкирии школьник, защищаясь от одноклассника, который душил его и вымогал деньги, ударил обидчика ножом.

В феврале депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин представил законопроект, в соответствии с которым комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование.