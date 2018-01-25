Тувинского подростка оштрафовали на 5 тыс. рублей за поножовщину

Суд назначил штраф в размере 5 тыс. рублей тувинскому подростку, дважды ударившему одноклассника ножом, сообщила пресс-служба прокуратуры Тувы.

По сообщению ведомства, в январе 2017 года в одной из школ Бай-Тайгинского района Тувы в ходе ссоры между двумя одноклассниками один из подростков достал нож и дважды ударил им в спину оппонента, причинив ему телесные повреждения, передает РИА «Новости».

Подростка задержали и предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Суд признал его виновным в совершении данного преступления.

«Подростку назначено 5 тыс. рублей судебного штрафа, который придется выплачивать его родителям», – сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, отмечает надзорное ведомство.

Напомним, в январе в России произошли сразу несколько случаев нападения на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек.

Затем в Бурятии девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы №5, в результате пострадали семь человек.

Кроме того, ученика одной из московских школ задержали при попытке пронести в учебное заведение холодное оружие и бензин.