Ученика в Москве поймали на попытке пронести в школу ножи и бензин

Охранник столичной школы вызвал полицию после того, как старшеклассник пытался пронести в школу перочинные ножи и бутылку с бензином, сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Отмечается, что охранник вызвал полицию после того, как обнаружил у ученика 11 класса несколько перочинных ножей и бутылку, в которой, предположительно, находился бензин, передает РИА «Новости».

Как заявили в столичном ГУ МВД, по данному факту проводится проверка. Там сообщили, что в четверг в полицию Юго-Западного округа Москвы поступило сообщение от сотрудника ЧОП.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента», – заявили в ГУ МВД по Москве.

Пресс-секретарь министра образования и науки России Андрей Емельянов сообщил, что в ведомстве ждут от столичных властей информацию по инциденту.

Во вторник сообщалось что ученик в школе деревни Смольное в Челябинской области на перемене ранил ножом сверстника. Пострадавший был доставлен в больницу. Отмечается, что оба участника конфликта имеют задержки в развитии. Накануне министр образования Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что инцидент не имеет ничего общего с нападением в пермской школе.

Напомним, резню в школе № 127 в Перми в понедельник устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом Александром Буслидзе. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.