Напавший на башкирскую школу подросток жаловался на сломанную психику

В переписке с друзьями напавший на школу в Стерлитамаке подросток заявил, что его обзывали и унижали. Юноша заявлял о расстройстве личности и проблемах, но родители не хотели ему помочь.

В Сети появилась переписка 17-летнего школьника Артема Т. из Стерлитамака, который утром напал с ножом на учеников коррекционного класса школы №1, после чего поджег класс информатики.

Школьник переписывался в соцсетях с подругой Анастасией, и заявлял о желании напасть на обидчиков еще в 2017 году. Переписка опубликована в группе Mash.

Молодой человек писал своим друзьям, что 15 апреля отметит «свой последний день рождения», после чего намерен отомстить обществу. Парень сообщил, что намерен убить 18 человек, не трогая школьников младших классов. Юноша хотел, чтобы это событие стало громким, «чтобы были крики, слезы и страх».

«Ненавижу общество, это они меня таким сделали. Они должны поплатиться за это. Я буду их судить и решать, кому жить, а кому умирать. Можешь считать меня последователем Эрика (Харриса) и Дилана (Клиболда) (два одиннадцатиклассника, которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году, прим ВЗГЛЯД)», – написал школьник.

Он отметил, что его «гнобят уже два года», и у него сломана психика, но родители не обращают на это внимания. «Я болен, но мне никто не хочет помочь. Был крик о помощи, но от меня все отвернулись. Мне просто не нравится эта жизнь, у меня нет таланта, я ничего не могу», – сообщал парень друзьям.

По словам учеников, с Артемом в школе не общались и посмеивались над ним. Особенно после случая, когда он сбрил себе брови.

Школьник публиковал во «ВКонтакте» фотографии с нацисткой свастикой и был активным участников «групп-колумбайнов» – последователей организаторов массового убийства в американской школе «Колумбайн».

Как сообщал ранее источник в правоохранительных органах Башкирии, нападение на учеников произошло в классе, где учатся дети с задержкой психического развития.

Сенатор от Башкирии, первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова сообщила, что подозреваемый в нападении подросток стоял на школьном учете за агрессивное поведение в соцсетях.

При этом в Минздраве Башкирии сказали, что после инцидента госпитализированы четыре человека: трое детей и учительница информатики.

Напомним, с начала года в России произошло немало резонансных нападений на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, в результате пострадали семь человек.

В Тыве суд оштрафовал на 5 тыс. рублей подростка, дважды ударившего одноклассника ножом. В Башкирии школьник, защищаясь от одноклассника, который душил его и вымогал деньги, ударил обидчика ножом.

В феврале депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин представил законопроект, в соответствии с которым комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование.