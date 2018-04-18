После нападения на школу в Башкирии возбудили два дела

После нападения на школу в Стерлитамаке Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

В отношении ученика, подозреваемого в нападении, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, следует из сообщения ведомства в «ТамТам».

Также было возбуждено дело «по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних».

Выяснилось, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения подозреваемого.

В единой дежурно-диспетчерской службе Стерлитамака сообщили, что первое сообщение о ЧП в школе поступило от ребенка – он увидел пожар. О нападении стало известно позже.

«Нам сообщили, что сработал оповещатель в этом классе. И ребенок позвонил, сказал, что пожар в школе. Мы поехали, а на месте уже стали разбираться», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что полиция сразу была отправлена на место ЧП, и «по факту запросили скорую».

Сенатор от Башкирии, первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова сообщила, что подозреваемый в нападении подросток стоял на школьном учете за агрессивное поведение в соцсетях, передает РИА «Новости».

Парламентарий отметила, что «хорошо знала» гимназию, где произошел инцидент. По ее словам, учебное учреждение является одним из лучших в республике.

«К сожалению, у нас в стране нет механизмов реагирования на подобные события. Должен быть целый комплекс, работа реабилитационных центров для таких ребят, с участием медработников, психологов, сотрудников полиции. Чтобы помочь им выйти из того психологического состояния, в котором они находятся», – сказала сенатор.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Также в школе произошло возгорание. Школьника задержали.

Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».

Напомним, с начала года в России произошло немало резонансных нападений на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, в результате пострадали семь человек.

В Тыве суд оштрафовал на 5 тыс. рублей подростка, дважды ударившего одноклассника ножом. В Башкирии школьник, защищаясь от одноклассника, который душил его и вымогал деньги, ударил обидчика ножом.

В феврале депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин представил законопроект, в соответствии с которым комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование.