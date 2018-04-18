Перед нападением на школу подросток опубликовал видео из Колумбайна

Подозреваемый в нападении на школу в Стерлитамаке выложил видео с нападением на школу «Колумбайн» в США.

Видео было выложено в соцсетях за час до нападения (согласно закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может предоставить ссылку).

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Также в школе произошло возгорание. Школьника задержали.