В Стерлитамаке задержали поджегшего кабинет информатики школьника

Школьник пытался поджечь учебный класс в одной из школ в башкирском Стерлитамаке, он задержан, сообщил источник в экстренных службах республики.

«Инцидент произошел в школе в Стерлитамаке. По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики», – заявил источник РИА «Новости».

Он отметил, что площадь пожара составила 1 кв. метр, школьника задержали.

Старший помощник руководителя регионального СК Светлана Абрамова сообщила, что следователи выехали в школу в Башкирии, где было задымление.

«Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются», – сказала она.



По словам Абрамовой, в данный момент решается вопрос о возбуждении уговорного дела.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов также выехал на место ЧП

«Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее», – сказал его пресс-секретарь Фанур Ягафаров.

Напомним, в мае 2016 года полиция задержала трех школьников начальных классов, подозреваемых в поджоге двух автомобилей на северо-западе Челябинска.