Начались стендовые испытания вертолета-беспилотника VRT300

Холдинг «Вертолеты России» начал стендовые испытания беспилотного вертолета VRT300 массой 300 кг.

«Конструкторское бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» приступило к стендовым испытаниям основных систем и агрегатов беспилотного вертолета VRT300. Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года», – цитирует ТАСС пресс-службу холдинга.

Облик беспилотника был согласован с рядом компаний и ведомств России. На его основе был разработан летный демонстратор с максимальным взлетным весом 300 кг. Экспериментальный образец вертолета станет летающей лабораторией для испытаний систем и оборудования VRT300.



«Технические решения VRT300 позволят обеспечить уровень безотказности, надежности и безопасности, который требуется для эксплуатации на международном гражданском рынке беспилотников», – заявил гендиректор «ВР-Технологий» Александр Охонько.

Он сообщил, что «ВР-Технологии» ведут переговоры о создании для VRT300 оператора в Европе, который предоставит услуги по перевозке грузов или мониторингу береговой линии и сельских хозяйств.

«Мы ведем переговоры с рядом местных правительств по применению такого рода систем и о создании совместного оператора услуг с применением этой техники», – сказал Охонько.



По его словам, заказчику важно не владение техникой, а создание оператора, который будет обеспечивать решение задач. Оператор необходим для обеспечения безопасности полетов, так как управление беспилотниками представляет определенные трудности и требует длительного обучения.

В пресс-службе «Вертолетов России» также сообщили, что опытный образец нового легкого вертолета VRT500 будет создан к 2019 году.

«Холдинг... к концу 2019 года создаст опытный образец легкого многоцелевого вертолета VRT500, разработанного конструкторским бюро «ВР-Технологии». Сейчас ведутся прочностные испытания несущей системы вертолета. Специалисты «ВР-Технологий» в скором времени планируют приступить к аэродинамическим испытаниям.



Охонько заявил, что новый вертолет будет обладать самой объемной кабиной в классе, его качества позволят занять до 15% мирового рынка вертолетов гражданского назначения с массой до двух тонн. «Мы рассчитываем, что к 2030 году будет произведено и реализовано порядка 700 машин», – сказал он.

По его словам, около 30% поставок планируется осуществить в страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Примерно по 15% придется на Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, а также Россию и СНГ.

В июле холдинг «Вертолеты России» представил на авиасалоне МАКС прототипы БПЛА VRT300, которые создаются для освоения Арктики.