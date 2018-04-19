Москва раскритиковала политику США в отношении Венесуэлы

Американская политика в отношении США является безответственной, Вашингтон провоцирует ухудшение социально-экономического положения страны, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«На наш взгляд, политика США в отношении Венесуэлы весьма деструктивна и иррациональна», – сказал он в интервью РИА «Новости».

По словам Щетинина, американская политика указывает на то, что Вашингтон не верит в возможность победы оппозиции на предстоящих в Венесуэле выборах. Тем самым по престижу оппозиции наносится серьезный удар, заметил он.

«Во-вторых, на этом фоне взят курс на провоцирование – возможно, считается, что управляемого, хотя эта «управляемость» до очень недалекой черты – хаоса и искусственного ухудшения социально-экономического положения страны», – сказал Щетинин, заметив, что США провоцирует недостаток денежной массы, продовольственный кризис, недостаток медикаментов. «По сути, идет поощрение крайнего недовольства населения и бунта», – заметил он.

Дипломат подчеркнул, что такое поведение не является «политикой ответственных государственных сил», ведь США пытаются решить свои международные задачи «путем существенного ухудшения жизни простых венесуэльцев».

Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. Основная борьба, как считают аналитики, развернется между Мадуро и Фальконом.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс на пленарном заседании Саммита Америк в Перу заявлял, что США не остановятся, пока в Венесуэле «не будет восстановлена демократия».

До этого Венесуэла обвинила Вашингтон в «гибридной агрессии» с целью свержения в республике законного правительства.