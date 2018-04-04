Венесуэла обвинила США в «гибридной агрессии»

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что США используют «гибридную агрессию» в процессе применения классической схемы принудительной смены режима в Венесуэле.

«Правительство Соединенных Штатов на протяжении целого ряда лет следует своей классической схеме по принудительной смене режима в отношении Боливарианской Республики Венесуэла и проводит так называемую гибридную агрессию, используя как мягкую силу, так и жесткую силу при поддержке Евросоюза и целой группы стран», – цитирует ТАСС Лопеса.

По его словам, реальная задача США заключается в том, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро, «используя надуманный предлог гуманитарного кризиса, которого в нашей стране нет».

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов к военному вмешательству на фоне политического кризиса в Венесуэле. Тогда же американский президент подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы.