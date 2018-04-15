Пенс: США не остановятся, пока не установят в Венесуэле «демократию»

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс на пленарном заседании Саммита Америк в Перу заявил, что США не остановятся, пока в Венесуэле «не будет восстановлена демократия».

Он призвал другие страны принять жесткие меры для изоляции законно избранного правительства Венесуэлы, которое назвал «режимом [президента Боливарианской республики Николаса] Мадуро», передает ТАСС.

«США не будут стоять и смотреть, как рушится Венесуэла», – пообещал Пенс.

Напомним, в начале апреля министр обороны Венесуэлы обвинил Вашингтон в «гибридной агрессии» с целью свержения в республике законного правительства.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий финансовые санкции в отношении Венесуэлы. Более того, в американской администрации не исключили силового вмешательства в дела Венесуэлы, против чего выступила Москва.